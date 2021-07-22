Губернатор Тверской области ответит на вопросы в прямом эфире

Губернатор вновь выступит в прямом эфире. Фото: ПТО

22 июля в 21.00 на телеканале «Россия 24» (Тверь) состоится очередной прямой эфир губернатора Игоря Рудени.

Как и в какие сроки можно подать документы на бесплатное подведение газа к границам участков?

Какие новые предприятия откроются в Верхневолжье в ближайшее время?

Как проходит в регионе кампания по ремонту дорог и планируется ли включить в программу новые объекты в этом сезоне?

Планируется, что ответы на эти и другие вопросы прозвучат в эфире.