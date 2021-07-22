Губернатор Тверской области ответит на вопросы в прямом эфире

Губернатор вновь выступит в прямом эфире.
Фото: ПТО
22 июля в 21.00 на телеканале «Россия 24» (Тверь) состоится очередной прямой эфир губернатора Игоря Рудени.
Как и в какие сроки можно подать документы на бесплатное подведение газа к границам участков?
Какие новые предприятия откроются в Верхневолжье в ближайшее время?
Как проходит в регионе кампания по ремонту дорог и планируется ли включить в программу новые объекты в этом сезоне?
Планируется, что ответы на эти и другие вопросы прозвучат в эфире.