В Тверской области в Максатихинской больнице ожидается ремонт

Центральная районная больница в Максатихе. Фото: VK/Живем в Максатихе

Губернатор Игорь Руденя, сегодня, 22 июля, в Максатихе посетил центральную районную больницу. После прогулки по ЦРБ глава региона дал не сколько поручений.

В частности - оградить территорию больницы, отремонтировать хирургическое отделение ЦРБ, холл и двери на входе, установить пандус для маломобильных граждан.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, сейчас в здании ЦРБ проводится капремонт, после чего в него перенесут поликлинику. Работы планируется завершить к концу текущего года.

- Первостепенной задачей для нас является перенос поликлиники в ЦРБ. Также планируется перенести детскую консультацию в основной корпус и реорганизовать службу скорой медицинской помощи – она объединится с единой областной службой, - рассказала главврач Максатихинской ЦРБ Анна Нюремберг.