В Ржеве у мужчины обокрали строящийся дом

Злоумышленник украл электроинструменты Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился 49-летний житель Ржева. Мужчина пояснил, что неизвестный через незапертую дверь проник в строящийся дом на улице Севастопольской и похитил электро-бензоинструменты. Общий ущерб составил 27 000 рублей.

Сотрудники полиции составили ориентировку на предполагаемого преступника и похищенные вещи. Личность подозреваемого установили. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель.

В отсутствие хозяев мужчина, проживающий по-соседству, решил наведаться в строящийся дом и вынес оттуда бензотриммер, дисковую пилу, шуруповёрт и электропилу.

По статье "Кража" на него завели уголовное дело.