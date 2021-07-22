Игорь Руденя осмотрел школу в Максатихе Тверской области и поручил построить еще одну

Игорь Руденя осмотрел также созданный в школе центр "Точка роста" Фото: ПТО

22 июля губернатор Игорь Руденя проводит день в рабочей поездке в Максатиху. Во время визита он посетил среднюю школу №1, а также рассмотрел проекты новой школы.

Сейчас в школе в две смены учатся почти 900 ребят, работают 55 педагогов. В учреждении оборудованы спортзал, мастерские по техническому труду, столовая, информационный центр, кабинеты психолога и психологической разгрузки. Есть медицинский блок, библиотека, актовый зал.

Строительство еще одной школы поможет ликвидировать вторую смену. Расчеты по проектам Игорь Руденя поручил провести министерству строительства региона.

- Важно обеспечить комфортные условия для детей, не дожидаясь строительства нового здания, - отметил губернатор и поручил обновить окна в спортивном зале.

Игорь Руденя осмотрел также созданный в школе центр "Точка роста". Он оснащен компьютерами, 3D принтером, квадрокоптером, шлемами виртуальной реальности, слесарным инструментом и другим необходимым для обучения оборудованием. Обучение здесь ведется по направлениям: технология, основы безопасности жизнедеятельности, информатика.