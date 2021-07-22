Губернатор Тверской области посетил новый детский сад в Максатихинском районе

Новый детсад в посёлке Ривицкий. Фото: ПТО

22 июля губернатор Игорь Руденя во время рабочего визита в Максатихинский район посетил новый детский сада «Ласточка» в поселке Ривицкий.

Детсад был построен по нацпроекту «Демография». Это современное двухэтажное здание, оборудованное противопожарной системой.

Ранее детский сад в поселке располагался в деревянном здании 1938 года постройки с печным отоплением.

Строительство нового здания началось в 2015 году, но из-за действий недобросовестного подрядчика строительство было заморожено на стадии закладки фундамента. Решением Игоря Руденя строительство было возобновлено.

В итоге детсад открыли в 2020 году. Там - 60 мест для малышей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В детском саду работает 24 сотрудника.

Игорь Руденя после посещения указал на то, что надо поставить улучшить детскую площадку, в том числе установить дополнительные камеры видеонаблюдения.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, за прошедшие пять лет в регионе было открыто 11 новых дошкольных учреждений на 1025 мест.