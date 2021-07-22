Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 июля 2021 14:47

В Тверской области женщина украла из магазина шесть бутылок элитного алкоголя

Злоумышленницу задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщина похитила из магазина шесть бутылок алкоголя

Женщина похитила из магазина шесть бутылок алкоголя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кража была совершена в Лихославльском районе. В полицию обратился представитель одного из сетевых продовольственных магазинов и рассказал, что из торгового зала похищено шесть бутылок дорогого алкоголя. Ущерб составил 6000 рублей.

Полицейские провели розыскные меропрития и установили личность женщины-подозреваемой. Злоумышленницей оказалась 36-летняя жительница Клина, женщина похитила с прилавка булки виски, текилу и ликер.

Похищенное женщина реализовала, а деньги потратила. По статье "Кража" на нее завели уголовное дело.