В Тверской области женщина украла из магазина шесть бутылок элитного алкоголя

Женщина похитила из магазина шесть бутылок алкоголя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кража была совершена в Лихославльском районе. В полицию обратился представитель одного из сетевых продовольственных магазинов и рассказал, что из торгового зала похищено шесть бутылок дорогого алкоголя. Ущерб составил 6000 рублей.

Полицейские провели розыскные меропрития и установили личность женщины-подозреваемой. Злоумышленницей оказалась 36-летняя жительница Клина, женщина похитила с прилавка булки виски, текилу и ликер.

Похищенное женщина реализовала, а деньги потратила. По статье "Кража" на нее завели уголовное дело.