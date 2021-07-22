В Тверской области 22 июля коронавирусом заразились ещё 270 человек

Количество заболевших коронавирусом в Таерской области стабильно растёт. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 22 июля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 270 человек.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 51 301 заболевшим. Выздоровели за минувшие сутки 227 человек. На карантине 6350 человек. 40 - за минувшие сутки. Всего с начала пандемии 43 638 жителей излечились от коронавируса. 1293 человек скончались. За минувшие сутки 3 человека скончались от COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 282 919 человек, за последние сутки – 4 450 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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