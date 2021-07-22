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Происшествия22 июля 2021 12:27

В Твери ищут очевидцев ДТП с пешеходом на проспекте Корыткова

Авария произошла 21 июля
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Твери ищут очевидцев ДТП с пешеходом

В Твери ищут очевидцев ДТП с пешеходом

Фото: Кирилл ЧАЩИН

Госавтоинспекторы разыскивают очевидцев ДТП на проспекте Корыткова в Твери. Авария произошла вечером, 21 июля, у дома №3Г.

Неустановленный водитель, управляя автомобилем "БМВ Х5" черного цвета наехал на 33-летнюю женщину-пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Госавтоинспекция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о дорожно-транспортном происшествии (стал свидетелем, записал на видеорегистратор, знает очевидцев этого происшествия, обладает любой информацией) звонить по телефону: 8-915-743-27-10.