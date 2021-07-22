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Общество22 июля 2021 12:21

В Твери за долг в 600 000 рублей у мужчины арестовали автомобиль

"БМВ" поместили на стоянку
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Иномарку забрали у водителя за долги Фото: УГИБДД России по Тверской области

Иномарку забрали у водителя за долги Фото: УГИБДД России по Тверской области

Под Тверью госавтоинспекторы в ходе совместного рейда с судебными приставами остановили водителя-должника. Мужчина задолжал 600 000 рублей по исполнительным производствам.

22 июля в 9:00 утра его остановили в Калининском районе, на въезде в город со стороны Эммаусса.

Приставы на месте наложили арест на автомобиль "БМВ Х5", принадлежащий должнику. Иномарку отправили на охраняемую стоянку. Чтобы вернуть машину, водителю придется погасить долги.