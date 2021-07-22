На делянке в Тверской области мужчину придавило деревом

На делянке мужчину убило деревом Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели жителя поселка Сонково 1966 года рождения. ЧП произошло на делянке вблизи деревни Хотенка Сонковского района. В момент валки деревьев мужчина оказался в опасной зоне и попал под падающее дерево. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Следствием устанавливается точная причина смерти, произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.