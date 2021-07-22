В Твери у трех таксистов-нелегалов отобрали машины

В Твери выявили трех таксистов-нелегалов Фото: УГИБДД России по Тверской области

20 и 21 июля сотрудники технического надзора совместно с инспекторами ДПС ГИБДД УМВД России по городу Твери и представителями Минтранса провели профилактический рейд по проверкам автобусов и легковых такси.

- Были выявлены три водителя, осуществляющих деятельность по перевозке людей незаконно. Их транспортные средства были изъяты и помещены на охраняемую стоянку. В отношении водителей составили административные материалы,- сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.

Также, было проверено техническое состояние автобусов, их оснащенность техническими средствами контроля, наличие документов, необходимых для перевозки пассажиров, а также соблюдение Правил дорожного движения.

В ходе рейда выявлено три автобуса, водители которых осуществляли перевозку людей при наличии технических неисправностей транспортного средства. В отношении нарушителей составлены административные материалы.