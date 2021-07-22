Билеты с указанием мест на "Ласточки" до Москвы начали продавать в Твери

Купить билет с местом можно на "Ласточку" из Твери Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери начали продавать билеты на экспрессы "Ласточка" до Москвы с указанием мест. Также приобрести билет с местом можно на экспрессы из Москвы до Химок, Зеленограда, Клина. Об этом сообщает Московско-Тверская ППК.

Билет с забронированным сидячим местом можно купить с 21 июля. Это позволит избежать очередей в кассу. В

агоны с указанием мест есть в экспрессах из Москвы в 6:58, 15:45 и 21:02, и из Твери в 9:53, 16:10 и 20:40.

Купить билеты можно на сайте и в приложении "РЖД".