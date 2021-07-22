Проект ландшафтного парка "Первомайский" в Твери придумают молодые архитекторы

Участникам конкурса нужно придумать проект ландшафтного парка Фото: Татьяна ГАЙДУКОВА

В Твери начался прием заявок на участие в конкурсе в сфере архитектуры и градостроительства им. Н.А. Львова.

В этом году участникам предлагают придумать проект ландшафтного парка "Первомайский" в пойме реки Тьмака. Территория в 38 га - зона естественного природного ландшафта с пересеченным рельефом. Архитекторам придумать как сделать пространство безопасным для отдыха.

Дополнительно нужно разработать дизайн-код, включающий в себя стилистические и колористические решения, использующиеся в благоустройстве, а также предложить название парка и логотип.

На разработку проекта у участников есть три месяца - с 10 июля по 10 октября. Для участия необходимо заполнить заявку и вместе с конкурсной работой и документами отправить её организатору по почте заказным письмом с уведомлением либо представить по адресу: г. Тверь, Комсомольский проспект, 4/4, каб. № 211 (2 этаж).

Дополнительно документы направляются на электронную почту отдела архитектуры Главархитектуры Тверской области 520030@mail.ru с пометкой "Конкурс". В заявке указываются Ф.И.О. и контактные данные участника, название номинации конкурса и шифр (любая пятизначная буквенно-цифровая комбинация, необходимая для шифрования работы во время подведения итогов конкурса, например - "YSP23").

Итоги будут подведены в течении 30 календарных дней.