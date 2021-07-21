В Твери произошло ДТП с автобусом

В ДТП пострадала водитель иномарки Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Максим Смирнов
Авария произошла вечером, 21 июля, в Мигалово в Твери.
У АЗС "Татнефть" столкнулись автобус "Транспорта Верхневолжья" и иномарка "Додж" под управлением молодой женщины.
В ДТП пострадала виновница аварии - девушка не пропустила автобус на перекрестке.
О происшествии сообщили водители в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети. По словам очевидцев, пострадавшую увезли в больницу с порезами от разбитого лобового стекла автомобиля.