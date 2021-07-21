В Тверском ОКБ создадут подразделение детской санитарной авиации

На базе детской областной клинической больницы планируется создать подразделение детской санитарной авиации
Фото: ПТО
На базе детской областной клинической больницы планируется создать подразделение детской санитарной авиации с круглосуточным дежурством медицинской бригады.
На заседании областной бюджетной комиссии 21 июля решено выделить на это 5,8 млн рублей.
Губернатор Игорь Руденя подчеркнул – создание такого подразделения позволит обеспечить своевременную и качественную медицинскую помощь детям в экстренных случаях.
Также в рамках поручения Президента России о модернизации инфекционной службы регион приступает к масштабному переоснащению лабораторий.
Планируется закупить современное оборудование для проведения исследований на базе областной клинической больницы и Центра имени Аваева.