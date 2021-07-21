Два миллиардера и 7000 миллионеров: в Тверской области подвели итоги декларационной кампании

Жители Тверской области отчитались о дохдах за 2020 год Фото: Иван МАКЕЕВ

В Тверской области, по промежуточным данным декларационной кампании 2020 года, проживает 7200 миллионеров.

Из них 7000 человек в указанный период задекларировали доходы от 1 до 10 млн. рублей, 153 человека отчитались о доходах в сумме от 10 до 100 млн. рублей, 16 налогоплательщиков заработали от 100 до 500 млн. рублей, трое преодолели планку от 500 млн. до 1 млрд. рублей, еще двое задекларировали доходы до 3 млрд. рублей.

Данные приводит Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области.

Всего в налоговую службу было представлено порядка 60 тысяч деклараций. О доходах отчитались индивидуальные предприниматели и занимающиеся частной практикой нотариусы и адвокаты, физические лица, получившие выигрыши, продавшие имущество и имеющие другие доходы, облагаемые налогом.