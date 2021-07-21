В райцентре Тверской области построят дом-интернат нового типа для пожилых людей

В Верхневолжье готовятся к строительству первого в регионе дома-интерната нового типа для пожилых людей. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Бежецке подготовлен участок площадью 2,6 га для строительства первого в регионе дома-интерната нового типа для пожилых людей. Все необходимые коммуникации уже подведены, осталось разработать проектно-сметную документацию и начать строить.

Это будет сделано при федеральной поддержке по нацпроекту «Демография».

Финансирование работ обсудили на заседании областной бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени.

Реновация домов в системе соцзащиты для людей преклонного возраста проводится по поручению Президента России.

17 июня в ходе рабочей поездки в Бежецк Игорь Руденя осмотрел место будущей стройки.

- Это должно быть комфортное современное учреждение с возможностью прогулок на прилегающей территории, - отметил глава региона. В областном правительстве пояснили, что интернаты нового типа - это пансионы малой вместимости, спроектированные с учетом нужд пожилых людей.

В здании предусмотрены одно-двухместные комнаты для проживающих. Планируется устроить столярную и гончарную мастерские, библиотеку, зал для занятий физкультурой, медблок.

На территории дома-интерната установят теплицы и предусмотрят место для огорода, обустроят прогулочные дорожки.