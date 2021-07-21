250 патрулей мониторят пожароопасную обстановку в лесах Тверской области

Леса Тверской области ежедневно патрулируют мобильные группы Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На территории Тверской области сохраняется высокая пожарная опасность. До 1 сентября 2021 года в регионе установлен особый противопожарный режим: запрещено сжигать мусор и сухую траву, разжигать костры.

В лесах усилен мониторинг. Ежедневно в районах за ситуацией следят 250 межведомственных патрульных групп с сотрудниками МЧС, МВД, местного самоуправления.

На вышках операторов сотовой связи установлено 50 камер видеонаблюдения, обеспечен космический мониторинг, контроль через беспилотники.

Перед началом пожароопасного сезона в Тверской области создано и прочищено 6450 км минерализованных полос, отремонтировано 98 км лесных дорог противопожарного назначения, установлено 868 аншлагов о пожарной безопасности в лесах, 445 шлагбаумов на въездах в лесные массивы.

Жителям напоминают, что в случае возникновения возгорания в лесу необходимо звонить по телефону горячей линии лесной охраны – 8-800-100-90-25, единой службы спасения «01» (с сотовых телефонов – 101, 112), Единому «телефону доверия» ГУ МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.