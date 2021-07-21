В Тверской области от коронавируса вакцинировано 278 469 человек

В Тверской области за сутки вакцинировано 6562 человека Фото: ПТО

В Тверской области продолжается прививочная кампания. От коронавируса вакцинировано 278 469 жителей Верхневолжья. 20 июля прививку сделали 6562 человека.

19 июля в регион поступило 34 283 дозы вакцины от коронавируса, в ближайшее время запланирована поставка еще 34 650 доз.

Всего в Тверской области работает 56 пунктов вакцинации. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, без записи сделать прививку можно в торговых центрах.

Вакцинацию на предприятиях и населенных пунктах области, где нет точек иммунизации, осуществляет 91 выездная бригада. Для вакцинации коллективов на рабочих местах и вызова мобильной бригады работодателям необходимо подать заявку в поликлинику по месту расположения предприятия.