В Управлении Росгвардии по Тверской области состоится прямая линия с населением

В Росгвардии состоится прямая линия с населением Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

22 июля начальник отдела организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности ФГКУ «УВО ВНГ России по Тверской области» подполковник полиции Денис Александрович Барановский во время прямой линии ответит на вопросы жителей региона.

Граждане смогут задать вопросы о современных методах охраны имущества, а также о перспективной системе навигационного спутникового мониторинга для охраны автотранспортных средств.

Звонки принимаются по телефону: 8(4822) 34-92-86 с 15:00 до 16:00.