28 ДТП с велосипедистами произошло в Тверской области с начала года

В Тверской области 27 велосипедистов пострадали в ДТП Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Тверской области, по данным региональной Госавтоинспекции, с начала 2021 года с участием велосипедистов зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли и 27 получили различные травмы. Семь пострадавших - несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет.

- Анализ дорожно-транспортных происшествий показал, что наиболее частыми нарушениями велосипедистов являются езда по пешеходному переходу, встречной полосе, маневрирование перед движущимися транспортными средствами, - отмечают госавтоинспекторы и призывают велосипедистов и автовладельцев быть внимательнее на дорогах.

Особое внимание следует уделять родителям, чьи дети передвигаются на велосипедах по дорогам Тверской области.