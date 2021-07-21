Юлия Саранова и Арсен Григорян заключили соглашение о сотрудничестве волонтеров и спасателей в Тверской области

Документ подписали директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова и начальник Главного управления МЧС России по Тверской области Арсен Григорян Фото: vk.com/saranova_julia

21 июля волонтеры и спасатели Тверской области заключили соглашение о совместной деятельности. Документ подписали директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова и начальник Главного управления МЧС России по Тверской области Арсен Григорян.

Сотрудничество существует давно, сегодня его закрепили на бумаге. В разгар пандемии коронавирусной инфекции волонтеры и спасатели сообща помогали жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: доставляли продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты, предметы первой необходимости в районы области, отдаленные деревни и села.

- Оказывать помощь людям – наша прямая обязанность и главная задача. Будем работать вместе – качественно и в полном объеме, – отметил начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян.

- Мы благодарны нашим спасателям за совместную работу с волонтерами. Сейчас перед нами стоят новые задачи. Это не только продуктовая помощь старшим людям, но и содействие пострадавшим в пожарах, профилактика возгораний в домах с печным отоплением и ряд других. Для нас важно, чтобы люди смогли получить помощь как можно быстрее, – считает Юлия Саранова.

Планируется, что сотрудничество добровольцев и спасателей будет более активным в связи с развитием сети волонтерских центров. Соглашением предусмотрено взаимодействие в сфере социальной поддержки граждан, помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных и иных катастроф, просветительская деятельность, патриотическое воспитание детей и молодежи.