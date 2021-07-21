В Вышнем Волочке Тверской области вандалы разломали скамейки в парке

Вандалы разломали скамейки в парке Фото: vk.com/69reg_market/Илья Шкитин

В Вышнем Волочке вандалы разломали скамейки в парке. Некоторые лавочки вырвали буквально "с корнем", а сиденья разбили в щепки. Остальные объекты тоже сильно повреждены.

О случившемся рассказали жители в группе "ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК ОБЪЯВЛЕНИЯ".

- Вам самим-то не стыдно так делать это же наш город, - пишут под постом с фотографиями разрушенного парка возмущенные жители.

Злоумышленников ищут.