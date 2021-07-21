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Происшествия21 июля 2021 14:39

В Вышнем Волочке Тверской области вандалы разломали скамейки в парке

Кто именно это сделал неизвестно
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Вандалы разломали скамейки в парке Фото: vk.com/69reg_market/Илья Шкитин

Вандалы разломали скамейки в парке Фото: vk.com/69reg_market/Илья Шкитин

В Вышнем Волочке вандалы разломали скамейки в парке. Некоторые лавочки вырвали буквально "с корнем", а сиденья разбили в щепки. Остальные объекты тоже сильно повреждены.

О случившемся рассказали жители в группе "ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК ОБЪЯВЛЕНИЯ".

- Вам самим-то не стыдно так делать это же наш город, - пишут под постом с фотографиями разрушенного парка возмущенные жители.

Злоумышленников ищут.

Часть лавочек сильно повреждена Фото: vk.com/69reg_market/Илья Шкитин

Часть лавочек сильно повреждена Фото: vk.com/69reg_market/Илья Шкитин