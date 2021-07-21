В Твери от коронавируса умер журналист Алексей Бабич

Алексею Бабичу было 49 лет Фото: tverigrad.ru

20 июля в Твери от коронавируса умер корреспондент сайта "Tverigrad.ru" Алексей Бабич. Ему было 49 лет.

Алексей Бабич закончил Тверской государственный университет. В средствах массовой информации работал с 1997 года. Трудился в различных областных и городских газетах, имел опыт работы на телевидении, в органах государственной власти.

Прощение с Алексеем Бабичем состоится в пятницу, 23 июля, в 12.30 у морга Городской больницы скорой медицинской помощи.

"КП"-Тверь" выражает соболезнования родным и близким Алексея Бабича.