В Тверской области усиливается ветер и ожидается гроза

На Тверскую область надвигается гроза Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Тверской области по сообщению регионального ГУ МЧС России в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 21 июля в отдельных районах ожидается гроза, ливневой дождь, усиление ветра отдельными порывами 12-17 м/с.

Дневные температуры до +25 градусов, ночью +6... +11.

Спасатели рекомендуют жителям при усилении ветра воздержаться от выхода на улицу, не прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами и под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны при нахождении на улице и управлении автомобилем!