Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июля 2021 13:52

В Тверской области усиливается ветер и ожидается гроза

МЧС опубликовало экстренное предупреждение
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Тверскую область надвигается гроза

На Тверскую область надвигается гроза

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Тверской области по сообщению регионального ГУ МЧС России в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 21 июля в отдельных районах ожидается гроза, ливневой дождь, усиление ветра отдельными порывами 12-17 м/с.

Дневные температуры до +25 градусов, ночью +6... +11.

Спасатели рекомендуют жителям при усилении ветра воздержаться от выхода на улицу, не прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами и под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны при нахождении на улице и управлении автомобилем!