В микрорайоне "Южный" в Твери опечатали здание фитнес-клуба

Фитнес-клуб закрыли на 90 дней по решению суда Фото: архив "КП"

21 июля фитнес-клуб на улице Королева в микрорайоне "Южный" опечатали судебные приставы. Об этом сообщила администрация клуба в соцсети.

- В 7:00 здание было опечатано судебными приставами. Мы разбираемся в ситуации и надеемся как можно быстрее открыться для вас, - написано в объявлении.

По информации Арбитражного суда Тверской области, фитнес-клуб до сих пор не получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию, но продавал абонементы и принимал посетителей.

- Фитнес-центр является объектом с массовым пребыванием людей, в том числе, детей, выявленное нарушение представляет собой опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, - сказано в постановлении.

Ранее клубу уже было выдано предприсание об устранении нарушений, которое не было выполнено. Объект продолжал работать.

По решению Арбитражного суда от 9 июля общество привлекли к административной ответственности и приостановили деятельность спорткомплекса на срок 90 суток с 5 июля 2021 года по 2 октября 2021 года.