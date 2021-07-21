В Тверской области пропал мужчина с татуировкой на пальце

Мужчина пропал 11 июля Фото: ВПСО "Сова"

В Тверской области продолжаются поиски пропавшего 11 июля 45-летнего жителя города Кимры Дмитрия Юрьевича Степанова.

Ориентировка на поиск опубликована в группе ВПСО "Сова" в соцсети.

Мужчина ушел из дома на улице Челюскинцев, 12 и не вернулся. Пропавший ростом 176 см, среднего телосложения, волосы русые короткие, на большом пальце левой руки татуировка в виде буквы "Д". Одет в светло-серую футболку, серые сандалии, серые шорты.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(952)090-15-32, 8(900)118-72-82 или 102.