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Происшествия21 июля 2021 10:13

Бывший работник обокрал пилораму в Тверской области

Он украл электродвигатели со строгального станка
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого в краже задержала полиция

Подозреваемого в краже задержала полиция

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратился 58-летний директор пилорамы в Западной Двине и сообщил, что неустановленное лицо совершило кражу двух электродвигателей со строгального станка. Сумма ущерба составила порядка 32 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, изъяли улики, проверили места возможного сбыта краденного.

Под подозрение попал ранее судимый 46-летний местный житель, который некоторое время назад работал на пилораме.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию. Похищенное мужчина вывез на машине и продал.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.