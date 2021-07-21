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Общество21 июля 2021 9:42

Многосерийный фильм "Звёзды" снимут в Твери

Съёмки начнутся 29 июля
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Твери будут снимать многосерийный фильм

В Твери будут снимать многосерийный фильм

Фото: Виктория ЖУКОВА

В конце июля в Твери начнутся съемки многосерийного художественного фильма "Звезды" производства ООО "Тим Филмз".

Постановление о проведении съемок опубликовано на сайте администрации Твери.

- Администрациям Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов Твери, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта оказать содействие в проведении работ над многосерийным художественным фильмом "Звезды", - говорится в документе.

К съёмкам приступят 29 июля, продлятся они до 20 сентября 2021 года при условии соблюдения рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции.