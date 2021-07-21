Пропавшие в Конаковском районе 15-летние девочки нашлись в Твери

Пропавших девочек нашли живыми Фото: ВПСО "Сова"

В Твери нашли двух пропавшихжительниц Конаковского района Елизавету Царевскую и Екатерину Норину. 15-летние девочки пропали две недели назад.

Подростков искали следователи, полицейские и волонтеры. Известно было, что они и раньше уходили из дома.

Под постом с ориентировкой очевидцы написали, что видели девочек спящими в кафе, а затем гуляющими в одном из торговых центров Твери.

20 июля волонтеры ВПСО "Сова" сообщили в соцсети, что девочки нашлись живымии вернулись домой.