На трассе М-10 в Тверской области три человека пострадали в ДТП

Три человека получили травмы Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 21 июля в Конаковском районе на 116-м км трассы М-10 "Россия".

22-летний водитель на автомобиле "Хонда", двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, столкнулся с автомобилем "Шевроле Нива", водитель которого поворачивал в сторону Конакова.

Водители утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора, регистраторов нет.

Пострадали водитель и пассажир "Шевроле". У мужчин - тяжелые травмы. Также ушибы получила пасажирка "Хонды".

Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Водители трезвые.