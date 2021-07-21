В реке Молога в Тверской области утонул мужчина

В реке Молога утонул мужчина Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту ЧП нареке Молога в Максатихинском районе.

Вечером, 20 июля, в водоеме было обнаружено тело мужчины 1967 года рождения без видимых признаков насильственной смерти.

Опрошены очевидцы случившегося, устанавливается причина смерти и обстоятельства трагедии. Назначено проведение экспертизы.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.