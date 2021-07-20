В УМВД России по Тверской области работает мобильная группа вакцинации Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники правоохранительных органов проходят вакцинацию против коронавируса. Работники включены во вторую приоритетную группу, поэтому их вакцинация проводится в первоочередном порядке.

В медико-санитарной части МВД России по Тверской области действует прививочный кабинет, а с 28 апреля организованы выезды мобильной группы медиков для проведения вакцинации по месту несения службы.

- В мобильной группе работают врач-специалист и медицинская сестра. Вакцина хранится в строгом соответствии с нормами. Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр вакцинируемых, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Мобильная группа уже побывала в Удомле, Красном Холме, Бологое, Осташкове, Вышнем Волочке, Ржеве, Лихославле, Кимрах, посетила несколько подразделений в областном центре, в том числе УМВД России по городу Твери, Отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции, Управление по вопросам миграции и ОМВД России по Калининскому району.

География выездов мобильной группы будет расширяться.