В Тверской области планируют развивать бережливые производства

Реализация этого нацпроекта в тверской области должна повысить КПД на производствах Фото: Александр ЖМУЛИН

20 июля на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрен вопрос реализации в Тверской области нацпроекта «Производительность труда».

В его рамках предусмотрено развитие бережливых производств, обучение сотрудников предприятий. - Акценты необходимо сделать на вовлечении в эту работу наших малых и средних производств, - подчеркнул Игорь Руденя. - Приоритетное внимание должно быть уделено предприятиям лесного комплекса, дорожного строительства, сельского хозяйства, жилищно-коммунального сектора. На базе областного Фонда развития промышленности будет создан региональный центр компетенций (РЦК). По планам, до 2024 года включительно обучение здесь пройдут более 300 специалистов. Эксперты будут учить, как создавать эталонные производственные участки. Также запланировано обучение руководителей компаний по программе управленческих навыков, инженеров - по направлению «Рационализаторство». Ожидается, что в результате реализации этого нацпроекта производительность труда в регионе к 2024 году вырастет более чем на 20%.