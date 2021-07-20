Выдача бесплатной школьной формы в Тверской области начнется с 12 августа

В регионе к новому учебному сезону вновь будут выдавать бесплатные комплекты школьной формы ученикам 1-5 классов из многодетных семей. Фото: "КП" Архив

В регионе к новому учебному сезону вновь будут выдавать бесплатные комплекты школьной формы ученикам 1-5 классов из многодетных семей. Как объявлено на заседании областного правительства, выдача начнется с 12 августа.

Заявки на ее получение можно будет подать до 15 октября. По информации правительства, их точно будет не меньше 12 тысяч.

Комплект состоит из шести изделий. Для девочек – жакет, юбка, сарафан (для 1-3 классов) или жилет (для 4-5 классов), две блузы, жабо. Для мальчиков – пиджак, брюки, три сорочки, галстук. На выбор четыре цвета: синий, чёрный, серый и бордовый.

Губернатор Игорь Руденя поручил оперативно составлять списки получателей, выдавать форму в максимально короткие сроки, а также при необходимости организовать сверку и замену комплектов.

Кроме того, на заседании принято решение о выделении средств на компенсацию производителям затрат на изготовление школьной формы.