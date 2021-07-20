Юным и молодым талантливым музыкантам Тверской области могут повысить стипендии

Памятник нашему земляку, великому оперному певцу Сергею Лемешеву в Твери. Фото: FB/администрация Твери

В регионе будет проработан вопрос повышения стипендий имени С.Я. Лемешева. Напомним, что они вручаются талантливым музыкантам, учащимся музыкальных школ и училищ от 10 до 25 лет, которые отмечены наградами на различных конкурсах.

Имена очередных счастливчиков были названы 20 июля на заседании областного правительства.

В 2021-2022 учебном году ежемесячную стипендию имени С.Я. Лемешева будут получать студент Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского Эдгар Багдасарян и воспитанница Досугового центра сельского поселения Завидово Конаковского района Анна Кувшинова.

При этом губернатор Игорь Руденя выступил с инициативой увеличить размер имени С.Я. Лемешева. Сейчас ежемесячное поощрение для студентов профессиональных колледжей Тверской области в сфере культуры составляет 3000 рублей, для учеников детских школ искусств – 2100 рублей.

Губернатор получил региональному Министерству культуры проработать вопрос повышения стипендии.