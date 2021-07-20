В Тверской области усилили дезинфекцию автобусов "Транспорта Верхневолжья"

Автобусы обрабатывают дезинфицирующими средствами. Фото: ПТО

Автобусы "Транспорта Верхневолжья" теперь обрабатывают при каждом возвращении в парк и в течение дня на конечных остановках маршрутов. Это информация от областного правительства.

Сообщается, что проводится обработка всех поверхностей в салоне, с которыми контактируют пассажиры - сидений, поручней, стекол, валидаторов.

Строго контролируется состояние здоровья водителей автобусов. Перед заступлением на смену они проходят медосмотр, у них измеряется температура.

На сегодняшний день привиты более 400 водителей, вакцинация сотрудников продолжается.

Первый этап новой модели пассажирских перевозок стартовал в феврале 2020 года в Твери и Калининском районе. 3 июля 2021 года автобусы "Транспорта Верхневолжья" вышли на линии в Кимрской, Ржевской, Зубцовской и Старицкой агломерациях.

- Стараемся, чтобы жителям было безопасно и комфортно передвигаться, - отметил губернатор Игорь Руденя во время посещения автопарка в Ржеве 5 июля.