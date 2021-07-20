Уникальные книги станут доступны в электронном виде читателям библиотеки им. А.М. Горького в Твери

Читателям библиотеки станут доступны онлайн уникальные книги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тверская областная библиотека им. А.М. Горького стала участником федерального проекта «Цифровая культура», входящего в состав национального проекта "Культура". В рамках проекта в 2021 году из фондов библиотеки будет оцифровано 60 уникальных документов и книг.

В список вошли книги, изданные до 1917 года самыми известными типографиями Тверской губернии. Среди них - типография губернского правления, типография Тверского губернского земства, частные типографии Н.М. Родионова, И.П. Крылова, Ф.С. Муравьева и многие другие.

Цифрвые копии в высоком качестве появятся в свободном доступе. Каждый пользователь сможет не только прочитать, но и в мельчайших деталях рассмотреть уникальные материалы.

Самые интересные экземпляры будут сопровождаться историко-книговедческими аннотациями.