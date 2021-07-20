В районной спортшколе Тверской области выявлены нарушения пожарной безопасности

Прокуратура выявила нарушение требований пожарной безопасности в спортшколе Фото: архив "КП"
Прокуратурой Торопецкого района в ходе проверки выявлены нарушения пожарной безопасности в местной спортивной школе.
В частности, в помещении образовательного учреждения светильники эксплуатируются без защитных элементов, запасной эвакуационный выход не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.
Прокуратурой района директору спортивной школы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностному лицу записано замечание, допущенные нарушения устранены.
Руководитель учреждения привлечен к административной ответственности.