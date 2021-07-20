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Общество20 июля 2021 17:47

В районной спортшколе Тверской области выявлены нарушения пожарной безопасности

Замечания вынесла прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Прокуратура выявила нарушение требований пожарной безопасности в спортшколе Фото: архив "КП"

Прокуратура выявила нарушение требований пожарной безопасности в спортшколе Фото: архив "КП"

Прокуратурой Торопецкого района в ходе проверки выявлены нарушения пожарной безопасности в местной спортивной школе.

В частности, в помещении образовательного учреждения светильники эксплуатируются без защитных элементов, запасной эвакуационный выход не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Прокуратурой района директору спортивной школы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностному лицу записано замечание, допущенные нарушения устранены.

Руководитель учреждения привлечен к административной ответственности.