На вертолете санавиации в детскую больницу Твери доставили ребенка

Вертолет санавиации вылетал в Молоковский район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

20 июля привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи несовершеннолетнему пациенту из Молоковской ЦРБ.

В 14:19 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Молоковского района для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента.

В 17:04 вертолёт Ми-8 МЧС России приземлился на аэродроме Змеево. Ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.