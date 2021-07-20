В Твери мужчина пытался похитить на эвакуаторе неисправный автомобиль

Мужчина на эвакуаторе пытался похитить автомобиль Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился 50-летний владелец автомобиля "Mitsubishi RVR" и сообщил, его машину, припаркованную во дворе дома по улице Озерной, пытались похитить.

Автомобиль находился в неиспраном состоянии, поэтому похититель подогнал эвакуатор и попытался вывезти машину с территории, но хозяин вышел и спугнул похитителя.

Ориентировку разослали дежурным нарядам. Подозреваемого, ранее судимого 31-летнего жителя Твери доставили в полицию.

Мужчина сознался в содеянном, на него завели уголовное дело. Злоумышленника проверяют на причастность к совершению иных преступлений на территории региона.