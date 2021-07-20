Лжеполицейский обманул женщину на 600 000 рублей в Тверской области

Мошенники обманули женщину на 600 000 рублей
Фото: Анастасия Осипова
В полицию обратилась 42-летняя жительница Вышнего Волочка и рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что мошенники пытаются похитить с её счёта все накопления и оформить от её имени кредит.
Лжеполицейский убедил женщину в необходимости срочно перевести все средства на "резервный банковский счёт" и подать заявку на "зеркальный" кредит.
Женщина действовала по инструкции звонившего и отправила на мошеннические счета 600 000 рублей.
Аналогичный случай произошел в Нелидовском городском округе, где потерпевшая по указанию лжеполицейского перевела ему 290 000 рублей.
Полицейские призывают граждан проявить бдительность и нв коем случае не переводить деньги на неизвестные счета по указке людей по телефону, кем бы они не представлялись и с какого бы номера телефона они не звонили.