Лжеполицейский обманул женщину на 600 000 рублей в Тверской области

Мошенники обманули женщину на 600 000 рублей Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратилась 42-летняя жительница Вышнего Волочка и рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что мошенники пытаются похитить с её счёта все накопления и оформить от её имени кредит.

Лжеполицейский убедил женщину в необходимости срочно перевести все средства на "резервный банковский счёт" и подать заявку на "зеркальный" кредит.

Женщина действовала по инструкции звонившего и отправила на мошеннические счета 600 000 рублей.

Аналогичный случай произошел в Нелидовском городском округе, где потерпевшая по указанию лжеполицейского перевела ему 290 000 рублей.

Полицейские призывают граждан проявить бдительность и нв коем случае не переводить деньги на неизвестные счета по указке людей по телефону, кем бы они не представлялись и с какого бы номера телефона они не звонили.