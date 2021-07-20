За полтора года никто из жителей Тверской области не заболел бешенством

В больницы обратились 1489 человек Фото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА

В Тверской области за 6 месяцев 2021 года зарегистрирован один очаг бешенства среди диких животных на территории Кашинского городского округа.

За полгода за медицинской помощью по поводу ослюнения, оцарапывания животными в больницы обратились 1489 человек, среди которых - 29,6% детей, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 16%.

- За 2020 год и 6 месяцев 2021 года случаев бешенства среди людей не зарегистрировано, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области и напоминили, что инфицирование вирусом бешенства происходит при укусе, нанесении царапин больным животным, а также при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу или слизистую. Вирус бешенства появляется в слюне животного, начиная с последних 7-10 дней инкубационного периода заболевания, когда видимых признаков болезни у животного еще нет.