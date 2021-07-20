С 1 августа в Твери стартует онлайн запись детей в спортшколы

В Твери стартует онлайн запись в спортшколы Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 августа в Твери стартует пилотный проект всероссийского сервиса электронной записи в спортивную школу хочувспортшколу.рф. Сервис создан и работает при поддержке Министерства спорта РФ.

Чтобы записать ребенка в спортивную школу или записаться на занятия самому, необходимо выбрать на сайте спортшколу, заполнить упрощенную форму и ожидать звонка представителя спортивной школы.

Вам назначат дату и место для сдачи вступительных испытаний. При успешной сдаче нормативов ребенка зачислят на занятия на бюджетной основе.

Электронная запись доступна в государственные спортивные организации.