В Тверской области задолжали зарплату работникам предприятия

Работникам выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры
Фото: Валерий РОМАНОВ
В прокуратуру Кувшиновского района пожаловались работники теплоснабжающей организации.
Надзорным органом проведена проверка и выявлена задолженность по заработной плате перед 10 работниками в размере 130 000 рублей.
Руководителю организации внесено представление об устранении нарушений законодательства. В суд направлены два заявления о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы.
В результате приняты меры по погашению задолженности перед работниками.
Юридическое лицо и директор организации привлечены к административной ответственности.