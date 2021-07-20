В Тверской области задолжали зарплату работникам предприятия

Работникам выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры Фото: Валерий РОМАНОВ

В прокуратуру Кувшиновского района пожаловались работники теплоснабжающей организации.

Надзорным органом проведена проверка и выявлена задолженность по заработной плате перед 10 работниками в размере 130 000 рублей.

Руководителю организации внесено представление об устранении нарушений законодательства. В суд направлены два заявления о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы.

В результате приняты меры по погашению задолженности перед работниками.

Юридическое лицо и директор организации привлечены к административной ответственности.