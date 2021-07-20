В районах Твери грунтовые дороги отсыпают асфальтной крошкой

В твери продолжается укрепление грунтовых дорог Фото: администрация Твери

В Твери в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" ведется укрепление грунтовых дорог.

- Снимаемый в ходе ремонта магистральных дорог асфальт используется вторично – на его основе производится асфальтобетонный гранулят, которм укрепляют дороги с грунтовым покрытием, - сообщили в администрации Твери.

За неделю отремонтировано 10 объектов площадь 10 тыс. кв. метров. Это улицы Кривичская, Товарный двор и Советский вал, Затверецкая набережная, деревня Борихино, проезды между домами во Дворе Пролетарки и ряд других.

Всего с начала весенне-летнего сезона ремонт с использованием гранулята проведён на 60 дорогах и проездах Твери общей площадью свыше 53 тыс. кв. метров.