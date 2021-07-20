35-летний мужчина задолжал по алиментам 87 000 рублей в Твери

После наложения ареста мужчина оплатил долги Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Твери 35-летний мужчина задолжал по алиментам на содержание ребенка 87 000 рублей. Исполнительное производство находится в специализированном отделении по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по городу Твери и Калининскому району УФССП России по Тверской области.

Судебный пристав-исполнитель ограничил должника в специальном праве на управление транспортным средством, после чего мужчина погасил задолженность и оплатил исполнительский сбор.

Всего, по данным УФССП России по Тверской области, 1150 жителей региона ограничены в водительских правах – 900 из них должники по алиментным обязательствам.

За 6 месяцев 2021 года приставы взыскали с должников более 13 млн. рублей, в том числе порядка 11 млн. рублей по алиментным обязательствам.