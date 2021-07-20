Кражу из сарая раскрыли полицейские в Тверской области

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 47-летний житель Москвы и сообщил, что в Кимрском районе у него обокрали сарай. Злоумышленник похитил топливный бак, набор ныряльщика, надувную лодку и другое имущество. Ущерб составил порядка 15 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обследовали помещение и прилегающую территорию, изъяли предполагаемое орудие взлома.

В ходе розыска подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый неработающий 22-летний житель посёлка Белый Городок. В полиции он сознался в содеянном и рассказал, что продал украденное имущество.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.