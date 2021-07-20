Две несовершеннолетние девушки пропали в Конаковском районе Тверской области

Елизавета Царевская и Екатерина Норина пропали в Конаковском районе Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения двух несовершеннолетних девушек. 12 июля ушла из дома и не вернулась 15-летняя жительница деревни Селиверстово Елизавета Царевская.

6 июля пропала 15-летняя жительница посёлка Новозавидовский Екатерина Норина.

По месту жительства пропавших выезжал следователь. Следов совершения противоправных действий в отношении девочек не обнаружено. Опрошены родственники. Поиски ведутся в районах.

Известно, что ранее обе несовершеннолетние неоднократно уходили из дома.

Всех, кому известно о местонахождении пропавших девочек, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.