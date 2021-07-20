Торфяной пожар потушили спасатели в Калининском районе Тверской области

В Тверской области загорелся торфяник Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о торфяном пожаре в районе поселка Орша у озера Сомово в Калининском районе поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 19 июля.

На место происшествия выехало отделение ПСЧ №72, отделение специализированной пожарно-спасательной части, оперативная группа Калининского района, дежурная смена службы пожаротушения ГУ МЧС России по Тверской области.

Горящий торфяник тушили 29 человек с помощью восьми единиц техники.

Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет.